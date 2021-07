ORTA SAN GIULIO - 23-07-2021 -- Una postazione di ricarica per le imbarcazioni elettriche presso l’Hotel San Rocco a Orta San Giulio: è questa la bella novità tutta green che riguarda il lago d’Orta.



Il tema della mobilità sostenibile è sempre più attuale e rappresenta una delle più importanti risposte per ridurre l’inquinamento e prendersi cura concretamente della salute della dell’ambiente; questa svolta green non può però riguardare solo la terraferma, non in Italia perlomeno, una penisola lunga e stretta circondata dal mare e ricca di fiumi, laghi e lagune.

In questo contesto s’inserisce la chiara assunzione di responsabilità della Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini che, sempre attenta al territorio, ha installato con la collaborazione di Re-Power, azienda leader nel settore, una postazione di ricarica per le imbarcazioni elettriche presso l’Hotel San Rocco a Orta San Giulio.



«Anche quest’anno la Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini, con l’Hotel San Rocco, diventa punto di sperimentazione, osservazione, analisi e verifica di tutti i nuovi ritrovati in tema di mobilità sostenibile, dalle quattro alle due ruote senza dimenticare i veicoli che di ruote ne hanno tre, fino alle imbarcazioni pubbliche e private -spiega dalla Fondazione, Andrea Alessandro Giacomini-. È quindi un onore riuscire a presentare su questo magnifico lago la postazione di ricarica della Re-Power, sullo sfondo dell’isola di San Giulio, in un panorama unico che in molti ci invidiano. Questa è la prima colonnina elettrica per ricarica che viene installata su un lago, non ce ne sono altre né sul territorio nazionale, né all’estero -specifica Andrea Alessandro Giacomini-. Vorrei che questo fosse veramente un servizio che stimolasse un futuro utilizzo di barche elettriche, non solo pubbliche, ma anche private. Lo scorso anno abbiamo avuto, nelle acque antistanti l’hotel, “RepowerE”, la prima barca full electric, totalmente ecosostenibile, dotata di due motori elettrici, con a bordo 40 kw di batterie e due motori da 20 kw, per un totale di 40 kw di potenza. Può portare fino a 21 persone ed è pensata come barca taxi, ovvero da lavoro, e arriva ad una velocità massima di 12 nodi. A breve l’imbarcazione tornerà a solcare le acque del Cusio migliorata e a disposizione di chi vorrà provarla. La nostra speranza è che ci sia una variazione di tendenza e che si cominciassero ad utilizzare imbarcazioni elettriche pubbliche e non solo, anche imbarcazioni più piccole, private o da noleggio. E nel caso venissero utilizzate da clienti dell’Hotel, questi avranno a disposizione questa postazione di ricarica privata e molto comoda ».



Una novità importante, questa, che rappresenta indiscutibilmente un valore aggiunto per l’ospitalità eco-friendly a favore di chi, anche per le proprie vacanze, vuole scegliere uno stile di vita responsabile e “amico” dell’ambiente.

“Tutti insieme è possibile cambiare stili di vita per aiutare il nostro pianeta, la Fondazione ne è consapevole e per questo ci sarà una concreta collaborazione con la Navigazione Lago d’Orta, con la Motonautica Bassotto San Giulio di Pella e con il Consorzio Navigazione Servizio Pubblico Orta San Giulio -conclude Andrea Alessandro Giacomini-.”

r.a.