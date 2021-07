ORTA SAN GIULIO - 23-07-2021 -- Si conclude alle ore 21 di oggi, venerdì 23 luglio, con un’esibizione nella suggestiva piazza Motta di Orta San Giulio, “Orta Danza”: lo stage internazionale di danza dal 19 luglio per 5 giorni si è svolto a Palazzo Penotti Ubertini, una magnifica una dimora del 1746 situata sulla salita della Motta.

Questo interessante progetto è nato dalla collaborazione di Anastasia Pesare e Britta Oling che si sono incontrate durante la formazione per insegnanti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano; entrambe vantano un’esperienza pluriennale nella formazione coreutica a seguito della loro carriera come ballerine professioniste e sono direttrici delle scuole a.s.d. Academy Vivi la Danza di Borgosesia e a.s.d. mooov360 di Milano.

“Orta Danza” ha dato possibilità a giovani studenti di danza provenienti da tutto il territorio nazionale di partecipare ad uno stage di altissimo livello in un territorio estremamente ricco dal punto di visto culturale, storico e paesaggistico qual è appunto il borgo di Orta San Giulio.

Gli allievi hanno avuto al loro fianco un team di docenti internazionali provenienti da alcune delle più rinomate compagnie di danza: New York City Ballet, Batsheva Dance Co. Cullberg Ballet, Parson Dance Co. Broadway, Cirque du Soleil, Teatro Oleg Danovski, Teatro Nuovo di Torino.

A conclusione di questo importante percorso, tutti gli allievi questa sera si esibiranno in una performance dal vivo ad ingresso gratuito in piazza Motta, cuore della vita cittadina.

r.a.