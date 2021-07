OMEGNA - 26-07-2021 -- C’è grande attesa per il ritorno del "Salotto di Diderot", che proporrà quattro appuntamenti nello spirito del filosofo francese Denis Diderot, famoso per aver promosso e diretto l’Encyclopédie. Nato due anni fa in occasione della festa patronale di San Vito grazie alla felice intuizione dell’assessore alla cultura e all’istruzione Sara Rubinelli, il salotto tornerà a portare importanti momenti di dialogo nel cuore pulsante della città, incentrati quest’anno sul tema della bellezza. Tanti e illustri gli ospiti attesi in occasione dei quattro appuntamenti, che si dipaneranno tra sabato 21 e domenica 22, e ancora tra sabato 28 e domenica 29 agosto. Si segnalano infatti nomi del calibro di Simone Fornara, professore di didattica dell’italiano presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, e Andrea Bocchiola, psicoanalista e alpinista, impegnati rispettivamente ad “aprire” un suggestivo scorcio su Dante Alighieri, sullo splendore divino e sulla bellezza della montagna. «Il mio personale ringraziamento va sia agli ospiti, sia a Don Gianmario Lanfranchini, da sempre tra i relatori di spicco ne Il Salotto di Diderot, nonché al nuovo Presidente del Comitato festeggiamenti San Vito Omegna, Valentino Valentini, cui vanno gli auguri e le congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale in carica – ha messo in evidenza l’assessore Sara Rubinelli. Sono certa che anche la tavola rotonda che il prossimo 22 agosto vedrà riuniti i sindaci di Omegna, Verbania, Novara, Montegrosso d’Asti e Occhieppo Superiore sul tema della “buona politica” troverà tra le omegnesi e gli omegnesi uditori attenti e interessati a un confronto in qualità di cittadini e membri attivi della comunità. Buon San Vito 2021 a tutti!».

Nelle foto: Don Gianmario Lanfranchini , Valentino Valentini , Gabriele Brizzi ( Vice Presidente del Comitato Festeggiamenti San Vito Omegna), Tiziano Buzio (Presidente del consiglio comunale) , Sara Rubinelli e Giulio Capriata (Consigliere di Maggioranza)