OMEGNA - 27-07-2021 - La Paffoni Fulgor Basket comunica che, Andrea Piazza, playmaker che lo scorso anno era a Pavia, ha firmato con la società rosso-verde. Un’importante arma a disposizione di coach Andreazza, che potrà contare su un playmaker esperto che vive da anni questi campionati da protagonista.

La scorsa stagione, Piazza, ha fatto registrare 9 punti di media smazzando oltre 4 assist a partita per i compagni. “Sono onorato di poter far parte di questa storica società – commenta il neo acquisto della Paffoni -, appena mi è stato comunicato l’interesse nei miei confronti ho dato la priorità nel vestire questi colori! Io sono carinissimo, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti i tifosi”.

Vi ricordiamo che, mercoledì sera, al Piada Cafè di Gravellona, alle ore 19:45, ci sarà il saluto di Jacopo Balanzoni ai tifosi dopo la conferma. Oltre a lui ci sarà un’altra piccola sorpresa.