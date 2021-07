MIASINO - 28-07-2021 -- E’ in programma per sabato 31 e domenica 1 agosto, a partire dalle ore 21 a Villa Nigra, la prima edizione di “Miasino Summer Festival”, evento a ingresso gratuito organizzato dall’associazione “The Way” con il patrocinio del Comune di Miasino aperto e dedicato a musicisti, cantanti, compositori, musicisti singoli e band.

“L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare il talento all'interno del nostro territorio e di farlo utilizzando non degli standard generali e avulsi dalle caratteristiche e specificità musicali degli artisti che vengono coinvolti, ma degli standard che vengono negoziati coi giudici stessi in base alla tipologia di genere e che sposano le ricerche scientifiche più avanzate nel campo della creatività di gruppo soprattutto in ambito musicale -spiega Alice Chirico presidente di The Way-. Il festival sicuramente avrà un rilancio questo, infatti, è un format preliminare che noi stiamo lanciando adesso ma, considerando che l'abbiamo organizzato in un tempo ristretto e che abbiamo dovuto fare selezione ricevendo quasi il triplo delle proposte che poi abbiamo selezionato, direi che è molto promettente per il territorio proporsi come la culla della creatività musicale e come un luogo dove coltivare il talento dei giovani…”.

Ecco allora che Villa Nigra fra pochi giorni accoglierà tanti talenti del mondo della musica ognuno dei quali, con le proprie specificità umane e artistiche, si esibirà in questa manifestazione che vuole promuovere, stimolare e valorizzare la creatività intesa come la capacità di generare e trasmettere al pubblico un’emozione che resti nel tempo: “Le varie esibizioni verranno valutate secondo dei criteri legati alla creatività musicale, per cui diamo un po' per scontata la competenza tecnica -spiega bene Alice Chirico-; noi avremo due giudici di eccezione: Michele Luppi e il maestro Giuseppe Caccialanza che si faranno carico della valutazione della creatività di tutti questi artisti restituendo un feedback al termine dell'ultima giornata del primo di agosto con tutti gli artisti che saranno presenti.”



Ci saranno due premi specificano gli organizzatori: un premio del pubblico e un premio della giuria del valore di 5.000 € (registrazione di un brano in studio e di un video-clip professionale).



Contenta e orgogliosa di questa manifestazione che, se ben compresa, è molto di più di una mera occasione di svago e divertimento, l’amministrazione comunale di Miasino: “Alice Chirico è una ricercatrice della Cattolica che ci sta supportando anche su altri progetti

-dichiara Sara Sacco, assessore con delega al Turismo e alla Cultura-. Alice è una persona che come me aveva la nonna qua quindi ci sono state subito delle empatie…L’amministrazione vuole promuovere Villa Nigra, comunicare la Villa e proseguire dal lato culturale; Alice voleva fare un qualcosa all'interno della Villa, iniziamo quindi a parlare di “Miasino Borgo Aromatico”, arriviamo a conoscere l'associazione e, comunicando ad Alice e alla sua associazione il valore di Villa Nigra e la visione che l'amministrazione ha di questa realtà intesa come luogo di tutti e per la comunità, ecco che abbiamo approfondito questa conoscenza sino ad arrivare oggi a promuovere questo format che ci piacerebbe fosse solo la prima la prima tappa visto che di richieste ne sono arrivate tantissime in pochissimo tempo…”.



