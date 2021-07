OMEGNA - 28-07-2021 -- Alla luce dell’importante riunione del Comitato Sindaci Distretto del Cusio svoltasi lunedì 26 luglio, anche il gruppo consiliare “Omegna si cambia!” interviene con un comunicato stampa a firma di Mauro Empolesi e Lucia Camera.



“Si intravede finalmente una reale prospettiva per la riapertura del Punto di Primo Intervento di Omegna che dovrebbe essere restituito agli Omegnesi e ai Cusiani a metà agosto!

Almeno questo è quanto emerso durante la riunione dei Sindaci del Distretto Sanitario del Cusio. Questa è l’indicazione della Direzione Generale dell’ASL VCO che sta lavorando per creare le condizioni per poter riaprire sia pur in ritardo rispetto a quanto ipotizzato nei mesi scorsi. Meglio tardi che mai !! Ringraziamo la Dr.ssa Serpieri per aver recepito le istanze del territorio.

Così come ringraziamo il nostro associato Augusto Quaretta, membro della Rappresentanza dei Sindaci, per non aver mai mollato su questo e altri temi; la sua costanza, determinazione e passione rappresentano il nostro modo di affrontare i problemi come facciamo da sempre in consiglio comunale. A proposito di consiglio comunale...riproporremo un documento già presentato ai capi-gruppo che tutti erano d’accordo a firmare che rilancia le problematiche legate al Punto di Primo Intervento e del servizio del 118, declassato a Omegna e a Gattinara. Le uniche due realtà del Piemonte dove si è intervenuti in maniera così pesante e vergognosa!

Ci auguriamo che il consiglio comunale voglia dare un segnale forte e chiaro per rivendicare il rispetto della dignità del territorio del Cusio. Verificheremo anche le eventuali proposte di altre forze politiche, come ad esempio di Fratelli d’Italia, pronti a sostenerle se andranno nella nostra stessa direzione, indipendentemente dagli schieramenti perché su certi argomenti non dovrebbero esistere barriere tra maggioranza e opposizione. Chiediamo l’effettiva riapertura del Punto di Primo Intervento entro il termine annunciato dalla Direzione Generale ASL; chiediamo la revoca del declassamento del servizio 118 a Omegna e quindi il ritorno dell’Ambulanza Medica!

Condividiamo gli investimenti previsti per le Case della Salute, le Case di Comunità e anche per l’Ospedale di Comunità previsto a Gravellona Toce. Così come condividiamo la necessità che il Cusio si ricompatti e faccia sentire la propria voce. Peccato che Omegna, capoluogo del Cusio, non abbia sempre saputo interpretare il proprio ruolo in questo senso!”