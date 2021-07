OMEGNA - 30-07-2021 -- Pochi giorni fa ad Omegna si tenuta la riunione del Comitato Sindaci Distretto Ambito Territoriale del Cusio, un’occasione molto importante per fare il punto sul tema della sanità.

Partendo da un’analisi accurata della situazione attuale, durante l’incontro di lunedì 26 luglio sono emerse delle rilevanti novità sia in termini prospettive sia in termini di investimenti programmati; a questo proposito abbiamo incontrato Paolo Marchioni che in un’ampia intervista ci ha illustrato la situazione attuale nonché le evoluzioni previste per il futuro.

r.a.