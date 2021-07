OMEGNA - 31-07-2021 -- Asl VCO in collaborazione con TIM e il Comune di Omegna, che ha concesso i locali di ASCOM situati a fianco dell’ingresso di Palazzo di Città, offre un servizio gratuito a tutta la cittadinanza munita di carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria, indirizzo email attivo.

Al momento, il servizio sarà attivo fino a mercoledì 4 agosto.

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, presso gli uffici di Ascom Omegna, al piano terra di Palazzo di Città a Omegna, in Piazza XXIV Aprile, è attivo un Punto Assistito dove i cittadini interessati possono ottenere gratuitamente l’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico e il rilascio delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utile ad aprire il proprio e per accedere comodamente a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.

Il servizio sarà attivo anche oggi, sabato 31 luglio, dalle ore 9 alle ore 13.

