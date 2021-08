GOZZANO -01-08-2021 -- Si chiama Eleonora Bossi, ha 17 anni, frequenta l’Istituto Turistico a Vimercate e sogna di poter viaggiare lavorando. E’ lei Miss Reginetta 2021 eletta, nella serata di venerdì 30 luglio, a Gozzano nella splendida cornice del parco interno a Palazzo Ardicini. Al secondo posto, che la seguirà a Riccione dal 1 al 5 settembre per le finali nazionali, Sharon Pierro. Terzo gradino del podio per Carlotta Magni. Miss Reginetta d’Italia è giunta alla 14esima edizione, la quinta a Gozzano: in questo appuntamento hanno sfilato undici ragazze provenienti dal nord Italia. La serata è stata presentata da Sara Elle, che non ha mancato di far risaltare pubblico e location in un ambiente accogliente. L’Assessore al Turismo Lorena Marietta ha introdotto la serata e, con i colleghi Assessori e i giurati, ha premiato le prime tre classificate. Il Sindaco Gianluca Godio, nel portare il saluto e il benvenuto dell’Amministrazione comunale ha sottolineato il grazie ai medici, personale sanitario, volontari, Protezione Civile, AIB e personale amministrativo “per il loro impegno durante la pandemia”. Ha voluto evidenziare che “grazie a tutte queste persone siamo riusciti in poco tempo e grazie al Centro per la distribuzione dei vaccini, arrivare a 9000 dosi, il 75% della popolazione”. Nel concludere ha invitato tutti coloro che non si sono ancora sottoposti all’inoculazione del vaccino, a provvedere “per il bene di tutti”.

