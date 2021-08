OMEGNA - 02-08-2021 - Un altro innesto di spessore per la Paffoni, che annuncia la firma di Marco Planezio, ala reduce dalla promozione con la maglia della Bakery Piacenza, dove in stagione regolare ha viaggiato a 11,1 punti di media con 6 rimbalzi. In precedenza, il nuovo giocatore rossoverde, è stato a Cesena, Varese sponda Robur, Treviglio, Olginate e Bergamo: per lui sempre cifre di assoluto riguardo. “Sono davvero felice della chiamata di Omegna: sono spesso stato avversario della Paffoni ed ora mi fa tanto piacere poter essere un giocatore della Fulgor. Darò come sempre tutto me stesso e sono entusiasta alla prospettiva di conoscere nuovi compagni e tifosi di una piazza così importante – le parole di Planezio.

