OMEGNA - 02-08-2021 -- Non è la prima volta che a Omegna gli eccessi della movida infastidiscono e danneggiano la città, recentemente, in particolare, nuovi atti vandalici e schiamazzi hanno disturbato la quiete pubblica e ora l’amministrazione comunale pensa di intervenire con un’ordinanza per anticipare chiusura locali.



Alla luce dei nuovi episodi di vandalismo sono stati chiesti controlli aggiuntivi alle forze dell’ordine e, oltre a ciò, il comune sta valutando un’ordinanza per chiudere i locali all’una di notte; su questo tema, purtroppo sempre di attualità, abbiamo sentito Paolo Marchioni, primo cittadino di Omegna.

Ecco nella nostra videointervista le sue riflessioni.

r.a.