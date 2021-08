QUARNA SOPRA - 03-08-2021 -- Quella di domenica 8 agosto sarà una giornata davvero speciale a Quarna Sopra, una giornata da vivere in pienezza dall’alba sino al tramonto con due eventi particolari che, ognuno con le proprie peculiarità, sapranno toccare l’anima.

Si comincerà alle 6 del mattino con la seconda edizione del concerto all’alba “Nessun Dorma” che si svolgerà sulla terrazza naturale del Belvedere/Area Tiro al Piattello; l’anno scorso questo suggestivo evento ha avuto uno straordinario successo e quindi in questo 2021 si replica per regalare, ancora una volta, intense emozioni accarezzati dalle prime dolci luci dell’alba.



Protagonisti saranno il Corpo Musicale E. Rampone diretto dal Maestro Giorgio Coppi che proporrà un repertorio ispirato alle opere di Ennio Morricone; ospiti d’onore il soprano Lee In-Jae e il baritono Song Jinheon, accompagnati al piano da Inae Kim.

Al termine del concerto organizzato in collaborazione con la Pro Quarna Sopra, l’associazione Quarna Musica e il patrocinio del Comune di Quarna Sopra, si potrà visitare il paese alla scoperta dei famosi muri dipinti oppure si potrà fare una bella camminata tra i vari percorsi disponibili; la pausa pranzo la si potrà godere al Belvedere dove la Pro Loco organizzerà tutto al meglio.

Nel pomeriggio, alle ore 17. 30 presso l’Hotel Mazzocone, ci sarà la presentazione del nuovo libro curato da Massimo Moro intitolato “Diario di un amico di cordata” dedicato Sergio Bertoli, alpinista di Quarna Sopra, nel trentennale della sua scomparsa avvenuta il 21 luglio 1991 sul Monte Bianco.

La pubblicazione propone il percorso di crescita umana ed alpinistica di un uomo genuino che ha saputo coniugare la sua passione, le sue competenze ed abilità tecniche a doti umane che, come sempre accade, sono quelle che fanno la vera differenza.

“Ho conosciuto Sergio nel 1980 in occasione di una gita sociale commemorativa organizzata dal CAI di Omegna al Pizzo d’Antigine, il raduno Combi e Lanza -racconta l’autore-. Da allora Sergio entrò nella mia vita come un riferimento importante, non solo per la sua bravura in montagna, ma anche per come sapeva essere uomo, amico, per i valori e la passione che cercava in ogni istante di trasmettere agli altri, con simpatia e rispetto.”

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, per il concerto all’alba gli organizzatori consigliano la prenotazione online ( www.quarnamusica.it)

Nella foto l'evento del 2020