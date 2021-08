GOZZANO- 03-08-2021-- Si è conclusa il 30 luglio la terza edizione del Summer Jacks Day Camp, organizzato dalla società Basket San Maurizio Jacks.

Suddivisi su quattro settimane, le prime due a Gozzano e le altre a Miasino, quasi 50 bambine e bambini hanno potuto vivere una vera e propria vacanza sul loro territorio. Il Summer Jacks Day Camp non ha caratteristiche di un convenzionale centro estivo, dove i bambini passano la giornata dentro qualche palestra o su un prato a fare i soliti giochi. I partecipanti hanno, invece, potuto provare la barca a vela, il kayak e il sup, il tiro con l’arco, la mountain bike, l’hip hop, hanno conosciuto il mondo del Soccorso Alpino con i cinofili e i loro cani da ricerca, hanno scoperto alcune forme d’arte con il laboratorio colori naturali, il laboratorio di percussioni, del riciclo della plastica, hanno giocato alle miniolimpiadi e alle caccie al tesoro, si sono rinfrescati con la piscina e i giochi d’acqua.

Tutte le attività si sono svolte con società del territorio per valorizzare questa stupenda zona che offre davvero tantissimo alla comunità. Non per niente i bambini e le bambine provenivano da ben 13 comuni differenti.

Conclusa questa esperienza, per la società Basket San Maurizio Jacks è già il momento di pensare alla nuova stagione sportiva con potenziamento delle ore di allenamento su tutto il territorio e costituzione di nuovi gruppi di allenamento per bambine e bambini sempre seguiti dallo Staff.