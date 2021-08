POGNO - 03-08-2021 -- Indignazione a Pogno per gli atti vandalici che nelle ultime ore hanno interessato il cimitero del paese.



Immediata la reazione del sindaco Maria Eliana Paracchini che con una nota stampa diffusa nella giornata di lunedì 2 agosto si rivolge direttamente ai suoi concittadini stigmatizzando il gesto: “Cari concittadini, è stato posto alla mia attenzione un increscioso episodio commesso da persone prive di ogni senso di rispetto e civiltà. Stamattina lungo le scale che portano agli ossari del cimitero sono stati infatti rinvenuti sacchetti di patatine e snack nonché lattine vuote di birra e bibite. Dalle informazioni assunte e considerata la natura dei rifiuti abbandonati è verosimile ritenere che gli autori del riprovevole gesto siano adolescenti ineducati e totalmente privi del dovuto rispetto per il luogo in cui riposano i nostri cari. Mi auguro che gli autori di siffatta riprovevole azione si ravvedano e si astengano, per il futuro, dal commettere analoghe nefandezze. Qualora di dovesse ripetere un fatto simile -conclude il sindaco Paracchini- provvederò a denunciare la circostanza ( e gli autori) all’autorità giudiziaria.”

r.a.