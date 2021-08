OMEGNA - 03-08-2021 -- Niente ordinanza (per ora) per anticipare chiusura serale dei locali a Omegna.

Il provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana al fine di arginare e prevenire il problema degli atti vandalici e degli schiamazzi notturni che si verificano con una certa costanza in modo particolare nel fine settimana, per ora è stato congelato.



Mattia Corbetta, assessore al Commercio del Comune di Omegna, nelle scorse ore ha incontrato i gestori dei locali del centro cittadino e in quest’occasione sono state formulate delle proposte volte a risolvere il problema del disturbo della quiete pubblica.

Ecco le principali novità emerse dalla riunione di ieri, lunedì 2 agosto, illustrate dall’assessore Corbetta.

r.a.