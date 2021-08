MOTTARONE - 04-08-2021 -- E’ in programma per martedì 10 agosto “Motty under the stars” evento organizzato dall’a.s.d. Motty Green Trail Team per rilanciare il Mottarone.



L'obiettivo principale della manifestazione è quello di coniugare sport e beneficenza in vetta al Mottarone luogo che, mai come ora, ha bisogno di affetto sincero e sostegno concreto.

Ricco e variegato il programma che animerà il Mottarone proprio nella magica notte di San Lorenzo, quella in cui da tempo immemore molti stanno con il naso all’insù alla ricerca delle stelle cadenti a cui affidare desideri, sogni e speranze; ci sarà una lezione di yoga, una pedalata con Nico Valsesia e anche una corsa/camminata non competitiva di circa 6 Km… tante occasioni di sano sport e divertimento per vivere in compagnia il Mottarone e tutto il bello che questo luogo ha da offrire.



La serata sarà allieta da musica live, tutti i ristoranti saranno aperti per permettere di cenare in vetta circondati da un ambiente unico, sarà aperto anche lo shop di Impronta Italia dove si potranno trovare gli oggetti del vero artigianato locale e anche i libri solidali ad 1€ di Silverio Perrone e molto probabilmente ci sarà anche il Motty, il simpatico lupacchiotto mascotte del Mottarone.

Gli organizzatori specificano che in caso di maltempo la manifestazione verrà spostata al giorno successivo, eventuali altri rinvii dovuti al meteo capriccioso, saranno valutati successivamente.



E’ bello sottolineare che i fondi raccolti con le iscrizioni saranno devoluti in beneficenza, la sera stessa dell’evento, infatti, verrà consegnato un assegno al sindaco di Stresa Marcella Severino al fine di sostenere progetti solidali sul territorio; si potrà fare del bene partecipando alle varie attività della serata -bike, run, yoga- ma anche semplicemente acquistando il “pettorale solidale” disponibile in diverse attività commerciali della zona.



Per avere maggiori informazioni sulle attività in programma e sulle iscrizioni si può contattare Max Valsesia al numero 339.2717450, si può scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure si possono visitare sito internet e pagine social di Vibram Trail Mottarone VTM.



Noi di News24 abbiamo incontrato Max Valsesia, presidente dell’a.s.d. Motty Green Trail Team, che in una bella chiacchierata ci ha presentato questo evento dedicato al Mottarone e a tutte le persone che vogliono bene a questo luogo meraviglioso che, senza alcun tipo di retorica, per tante persone è stato, è e sempre sarà “luogo del cuore”.

r.a.