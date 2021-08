ARMENO - 07-08-2021 -- Il Comune di Armeno ha comunicato di aver ricevuto, in questi giorni "segnalazione da alcuni cittadini della presenza del coleottero Popillia japonica. Questo insetto risulta essere particolarmente nocivo: gli adulti attaccano molte specie vegetali, sia coltivate che spontanee; le larve, che si sviluppano nel terreno, sono invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli. Pertanto l'Amministrazione Comunale si è rivolta al Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte. La responsabile di settore ha confermato che da D.D. 15 settembre 2020, n. 603 - Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte, il comune di Armeno risulta essere tra i comuni infestati e che sono già state intraprese le necessarie azioni".

