GOZZANO -09-08-2021 -- Domenica 8 agosto nella millenaria chiesa di San Lorenzo a Gozzano, รจ stata celebrata una Messa solenne in onore del Santo presieduta da Don Fabrizio Scopa, Missionario fidei dominum in Ciad. Alla funzione, con la presenza della Corale San Giuliano, hanno partecipato il Sindaco Gianluca Godio e i rappresentati dell'Amministrazione Comunale. L'antica chiesa ha ospitato, sino a qualche secolo fa, il corpo di San Giuliano patrono di Gozzano. Le spoglie del Santo sono ora custodite in basilica.

