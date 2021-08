OMEGNA - 09-08-2021 -- Nel fine settimana, per arrecare il minor danno possibile alla circolazione stradale, gli incaricati della ditta Berto Luminarie hanno installato le “ Parole Luminose” di Gianni Rodari lungo via Mazzini, dove sorge la casa natale del più illustre cittadino omegnese, e in via Carrobbio, dove il prossimo 23 ottobre, sarà ufficialmente inaugurato il primo Museo interattivo a lui interamente dedicato.

In accordo con lo Studio associato BianchettiArchitettura, che ha realizzato il progetto Omegna Città della Creatività finanziato dalla Fondazione Cariplo attraverso i Bandi emblematici 2019, l’Amministrazione comunale comunica che, il prossimo 20 agosto, in corrispondenza con l’inizio della Festa Patronale di San Vito, le luminarie saranno accese per “ illuminare” a festa anche l’importante manifestazione cittadina.

Sarà così possibile leggere in tutto il loro fulgore uno stralcio tratto dalla filastrocca “ Girotondo in tutto il mondo” e dalla canzone “ Ci vuole un fiore” musicata da Sergio Endrigo e Luis Bacalov su parole di Gianni Rodari.