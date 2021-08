GOZZANO -10-08-2021 -- “Puntiamo ad un campionato tranquillo” .Così il presidente Fabrizio Leonardi al raduno di Borgo Ticino dove ha iniziato ad allenarsi il nuovo Gozzano dopo la vittoria del campionato non seguita però dalla serie C dopo la rinuncia della società. Un’operazione che ha prestato il fianco a polemiche estive a un malcontento tra i tifosi più accesi. Leonardi che archivia la possibile trattativa con la famiglia Caleffi e l’organizzazione in extremis di una squadra con alcuni giocatori del Sud “come leggende metropolitane circolate in paese” pensa alla nuova stagione. Con il team societario formato da Mauro Lesina, Giacomo Diciannove ed il nuovo team manager Mario Bitonti (ex Sestese), è giunto il nuovo allenatore Massimiliano Schettino, lo scorso anno secondo di mister Soda. La squadra è rivoluzionata. Degli autori della vittoria del mese di giugno sono rimasti solo il portiere Vagge, il difensore Bane, l’esterno Sangiorgio i centrocampisti Rao e Gemelli, l’attaccante Mastai. Dieci i volti nuovi, tra cui molti giovani e altri elementi in prova. Tra questi spiccano i difensori Pici (ex Sanremese) Montesano (ex Giana), Ciappellano (ex Pont Donnaz, Legnano, Inveruno e Bellinzago), il centrocampista Villanova (ex Caronnese) e la punta Coccolo (ex Casale). Amichevoli a porte chiuse. Si inizia il 18 con lo Stresa, poi il 25 contro la Varesina a Venegono, e il 29 contro il Verbano. (M.R)

