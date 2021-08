OMEGNA - 10-08-2021 - L'ASL VCO conferma che il Punto di Primo Intervento di Omegna riaprirà sabato 14 agosto 2021 rimanendo aperto dalle ore 8 alle ore 20.

La sospensione dell’attività era stata determinata dall’emergenza Covid-19 durante la quale l’Ospedale Madonna del Popolo era diventato nella prima fase un Covid Hospital e successivamente aveva attivato un reparto di 28 posti letto per pazienti affetti da SarsCov2.

Dall’inizio di luglio i locali del Punto di Primo Intervento sono stati utilizzati sino ai giorni scorsi come Centro Vaccinale.

L’Azienda Sanitaria ha affidato con deliberazione 666 del 10 agosto 2021 il servizio di assistenza medica di medicina e chirurgia d’urgenza presso il Punto di Primo Intervento alla ditta Medical Line Consulting Srl di Roma.

Il personale infermieristico e di assistenza sarà garantito dal Centro Ortopedico di Quadrante con il quale si sta verificando la possibilità per l’anno 2022 anche la messa a disposizione di personale Medico, come avvenuto negli anni scorsi

L’accesso al Punto di Primo Intervento avverrà sempre attraverso il pre triage nel rispetto delle regole anti Covid-19.

