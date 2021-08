VALLE STRONA - 10-08-2021 -- Splendida giornata all'Alpe Loccia quella che si è svolta domenica 8 agost in alta valle Strona. E’ stata, infatti, tappa di “Musica in Quota”, un viaggio emozionante tra le sette note per scoprire alcuni tra gli alpeggi più affascinanti dell’arco alpino.

A calcare questo incantevole palcoscenico naturale adagiato sulle alture del Lago d'Orta è stata l'Accademia Wind Band composta da sax, ottoni e percussioni che ha intrattenuto gli oltre 300 ospiti con musiche variegate e magistralmente interpretate

Nel racconto della giornata, partecipata dai molti alpigiani e turisti che hanno raggiunto l’alpeggio rigorosamente a piedi, non possono mancare le emozioni della musica suonata in quota unita allo splendido panorama che ne faceva da degno contorno. Il sindaco di Loreglia, Stefano De Maria, ha portato il saluto della valle Strona mentre il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, ha presentato la rassegna musicale come non è mancato il benvenuto da parte del Consorzio dell’alpe che ha organizzato, d’intesa con la Protezione Civile, la partecipata manifestazione. Durante la giornata, presso la baita Maria Cristina, il Consorzio ha anche garantito un perfetto servizio di asporto per uno spuntino sopraffino: polenta, spezzatino, dolce ed il tutto innaffiato da un agile vinello in bottiglia. Ora, per tutti gli amanti della montagna e della musica di qualità la prossima tappa sarà la Vigilia di Ferragosto a Salecchio Superiore. http://musicainquota.it/event/salecchio-superiore/



Prenotatevi ora!



Nella foto: un momento “scenografico” del concerto