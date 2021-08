ORTA SAN GIULIO - 11-08-2021 -- Sette appuntamenti per il mese di agosto con "Orta Estate in Musica",organizzati dal Comune con la collaborazione di Confcommercio Alto Piemonte. Si inizia giovedì 12 in piazza motta alle 12 con "Sognando California", un viaggio in musica fra le cover italiane dei grandi successi. Lunedì 16 agosto, sarà la volta di "Dal musical al tango, viaggio nell'America dei suoni" con il Duo Hindemith, Gian Marco Solarolo all'oboe e Cristina Monti al pianoforte nei Giardini di Villa Bossi alle ore 12. Mercoledì 18 agosto al Sacro Monte, Chiesa di San Nicolao, alle 12, "Omaggio ad Astor Piazzolla, nel centenario della nascita", con Vanni Montanari al flauto e Donato D'Antonio alla chitarra. Giovedì 19 agosto, ai giardini di Villa Bossi alle 17, la presentazione del libro "Muscihe e storia a Orta San Giulio", intervengono Cesare Bermani, Filippo Colombara e Francesco Cuoghi. Martedì 24 agosto, in piazza Motta alle ore 18, spettacolo per bambini con l'associazione Mastronauta. Giovedì 26 agosto in piazza Motta alle ore 21, Orta Jazz con l'Associazione Blue Monk. Sabato 28 agosto in piazza Motta, alle 21 Orta Jazz, sempre a cura dell'Associazione Blue Monk.

