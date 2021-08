OMEGNA - 11 -08-2021 -- La notizia che sabato 14 agosto riaprirà , dalle ore 8 alle ore 20, il Punto di Primo Intervento di Omegna ha subito suscitato molte reazioni positive non solo a Omegna ma nel territorio cusiano tutto.

L’ufficialità della riapertura è arrivata dall’ALS VCO nella giornata di martedì 10 agosto e ovviamente questo annuncio ha rincuorato molte persone; soddisfazione è stata espressa anche da diverse forze politiche, Mauro Empolesi Lucia Camera del gruppo consiliare “Omegna, si cambia” hanno affidato il loro pensiero ad una nota stampa diffusa nelle scorse ore: “ Allora finalmente è ufficiale! Il Punto di Primo Intervento presso l’ospedale di Omegna riaprirà sabato 14 agosto !!

Noi ci abbiamo sempre creduto e certamente il nostro impegno su questo e altri fronti non si ferma qui. In tema di sanità verificheremo che al PPI vengano erogati e garantiti tutti i servizi che un Punto di Primo Intervento può e deve offrire. Verificheremo la situazione non chiara di altri reparti e servizi perché la storia del nostro ospedale e la comunità omegnese meritano rispetto. Ora ci aspettiamo che più o meno autorevoli personaggi e gruppi e partiti, cercheranno di accaparrarsi questo risultato...

Ma siamo sicuri che la gente sia più attenta di quanto qualcuno possa credere. In questi mesi tutti hanno avuto modo di leggere, ascoltare e vedere chi davvero ce l’ha messa tutta.

E quindi vogliamo ringraziare il nostro associato, Sindaco di Quarna Sopra e membro della Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL VCO, Augusto Quaretta per la costanza, la passione e la determinazione con cui ha seguito la vicenda del Punto di Primo Intervento. Così come per altro ringraziamo la Direzione Generale dell’ASL VCO per aver mantenuto la parola data e ringraziamo il Coq per aver rivisto e confermato la disponibilità a collaborare. Siamo contenti per questo bel segnale di attenzione; ma come già detto il nostro impegno non finisce qui!”.

