GOZZANO - 11-08-2021 -- L’aria è di festa al Centro Incontro Anziani di via Sottoborghetto a Gozzano : dopo le chiusure legate alla pandemia, c’è finalmente il piacere di ritrovarsi per scambiare due chiacchiere. Cosi, con gli opportuni dispositivi suggeriti per contrastare possibili contagi, i triventenni gozzanesi si sono ritrovati. Gli Assessori Libera Ricci (Servizi Sociali) e Lorena Marietta (Cultura) hanno ritenuto opportuno salutare queste persone e, in un periodo di festività nel territorio comunale (San Lorenzo, l’Immacolata), portare gli “auguri” per questi giorni di mezza estate da parte dell’Amministrazione Comunale. Non sono mancati i ringraziamenti e la promessa, nei pomeriggi estivi e in condizioni di assoluta sicurezza, di ritrovarsi ancora tutti insieme.

