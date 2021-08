ORTA SAN GIULIO 12-08-2021 -- A.S.D. Centro d’Incontro Legrese A.S.C., Anatre Selvagge, A.S.D. Riviera d’Orta e ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) organizzano per venerdì 13 agosto a Orta San Giulio l’ottava della Nuotata sotto le stelle - Swim beneath the stars Memorial Luigi Stringara.

Dopo l’annullamento dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno la manifestazione torna e ancora una volta sarà occasione speciale sia per ricordare Luigi Stringara, persona che per anni è stata importante sostegno del Centro d’Incontro Legrese, sia per veicolare un importante messaggio sociale dedicato al tema della donazione del midollo osseo (sangue midollare, cellule staminali emopoietiche).

Avendo raggiunto il limite di 200 partecipanti imposto dai protocolli anti-Covid, le iscrizioni sono chiuse ma sul sito internet dell’evento gli organizzatori precisano che: “Una eventuale finestra per effettuare nuove iscrizioni verrà aperta nei giorni precedenti la manifestazione, con una maggiorazione di 10€ per iscrizione (il Regolamento prevede la penalità di 10€ per i versamenti effettuati dopo il 5 agosto)”.

Per conoscere il programma, il regolamento, il percorso e per essere altresì informati sulle novità riguardanti le iscrizioni si può visitare il sito internet: https://nuotatasottolestelle.altervista.org/

r.a.