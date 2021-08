GRAVELLONA TOCE - 13-08-2021 - Se nessuno dovesse arrivare a reclamarla, tra un anno, la capretta trovata martedì 10 agosto in corso Roma sarà riconsegnata al passante che l'ha salvata dalla strada. Non siamo in grado di dire se il ritrovatore sarà contento del "dono". Intanto, se il proprietario dovesse farsi vivo potrà reclamare la bestiola - che è un esemplare molto giovane, senza orecchino di riconoscimento, - recandosi negli uffici della Polizia locale di Gravellona Toce. Ha un anno di tempo, ovvero fino all'11 agosto del 2022 per riavere il quadrupede che, come un qualsiasi "oggetto smarrito" è finito nell'avviso rilasciato dal segretario generale del Comune. A contribuire non poco alla salvezza dell'animale, che vagava lungo una strada a inteso traffico, con ovvio pericolo, sono stati gli agenti della polizia locale, che l'hanno caricata, portata provvisoriamente al magazzino comunale e quindi affidata a un pastore della zona.

Foto via Fb "Animali smarriti o ritrovati nel Vco"