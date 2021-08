GRAVELLONA TOCE - 13-08-2021 - Nei prossimi giorni, un gruppo di giovani (14-25 anni) del VCO (selezionati prioritariamente tra i residenti di Gravellona Toce), avrà la possibilità di partecipare ad uno scambio culturale Erasmus+ tra giovani provenienti da 4 paesi europei, dedicato al tema del superamento dei limiti personali.

34 giovani da Italia, Estonia, Romania e Grecia si incontreranno dal 16 al 23 agosto, vivranno insieme 8 giorni di scambio culturale in lingua inglese sul tema dell'inclusione della disabilità attraverso lo sport e l'arte.

Lo scambio darà l'opportunità ai ragazzi di entrare in contatto con culture diverse e di utilizzare la lingua inglese. Le attvità includeranno esperienze artistiche e performance sportive, verso la costruzione di una campagna di comunicazione sociale volta a sensibilizzare ed educare altri giovani sul tema dell'inclusione della disabilità.

Il progetto Erasmus+ è organizzato da Vedogiovane in collaborazione con il comune di Gravellona Toce, partner dell'iniziatva, che metterà a disposizione lo stadio sportivo “Boroli”, dove i ragazzi vivranno esperienze sportive e lavoreranno alla creazione di murales e performance sul tema dell'inclusione disabilità, in continuità tematica con il progetto “We are the challengers” sostenuto da Bando Upi “Azione Province Giovani” e realizzato in rete da Provincia del Vco, Comune di Gravellona Toce, Vedogiovane, Associazione Mastronauta, Associazione Gsh Sempione 82.

Vedogiovane, con il Comune di Gravellona Toce, ha aperto un bando per la composizione del gruppo italiano di partecipanti che soggiornerà, insieme al gruppo internazionale proveniente da Estonia, Romania e Grecia- presso la struttura ospitante il progetto: il Convitto dell'Istuto Agrario Fobelli di Crodo, struttura che offre agli ospiti tutte le garanzie di un soggiorno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Nel corso dello scambio, sono previsti di 2/3 giorni di attività a Gravellona Toce, dove si svolgeranno alcune attività sportive e artistiche gestite con la collaborazione delle Associazioni GSH Sempione 82 e Mastronauta. Il 20 agosto è previsto l'evento finale dello scambio “We are the challangers” con la presentazione dei prodotti e delle performance creative realizzate dai ragazzi Erasmus+ e la festa “Happy Europe-Erasmus party”, la festa Erasmus+ ad invito rivolta ai giovani del territorio che hanno partecipato agli scambi proposti da Eurodesk Vco e vogliono incontrare coetanei Erasmus+ da altri paesi.

La giornata del 20 agosto sarà anche dedicata all’evento in presenza “We are the challangers” Charity Event, nel contesto dell’omonima gara virtuale e di competizione sportiva per il fundraising: anche le gare sportive possono creare momenti di confronto sempre vincente, anche nella sfida virtuale, utilizzando lo sport come linguaggio comune ai giovani di tutto il mondo.

La sfida proposta consiste nel percorrere, allo Stadio Boroli o nei luoghi limitrofi, 16 Km di solidarietà per una raccolta fondi a favore di Affdown Vco, Angsa Vco e Fundacja Mamy Serce. Le informazioni su come

partecipare sono disponibili qui: https://www.facebook.com/WeAreTheChallengers.VCO/ e anche direAamente al video di presentazione della Charity https://fb.watch/7kDCqs9QYH/