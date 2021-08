OMEGNA - 16-08-2021 - Convocare urgentemente il Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica per avere il sostegno delle forze dell'ordine nel far fronte al fenomeno degli schiamazzi nel centro di Omegna. La richiesta arriva in prefettura dal sindaco Paolo Marchioni: "E' ora di prendere misure serie ed efficaci contro schiamazzi notturni e disturbo in genere dell'occupazione e del riposo delle persone, soprattutto in centro città - dice Marchioni -. I cittadini sono stufi, stanchi e disillusi...E noi pure. Lo Stato deve dare ora un segnale forte di presenza e garantire la sicurezza alla cittadinanza".

