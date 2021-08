ORTA SAN GIULIO- 17-08-2021-- In questi giorni centrali di agosto a Orta San Giulio turisti e cittadini hanno a disposizione una bella novità per spostarsi in città: si tratta di “LAMBROgino”, il tribike elettrico a emissioni zero, comodo e sicuro che percorre, con autista, il tragitto che dall’Hotel San Rocco, attraverso la strada Panoramica, sale al Sacro Monte per scendere poi fino alla piazza Motta e tornare al San Rocco suo punto di ricovero e di ricarica.

Il nome curioso e simpatico del mezzo non deve far pensare a una mera attrazione turistica fine a se stessa, “LAMBROgino”, infatti, è nuovo servizio per i clienti di tutte le strutture ricettive di Orta San Giulio e per i cittadini e gli abitanti del borgo che fa parte del progetto “Orta Tre Ruote Green” della Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini che da venerdì 13 agosto, e sino alla fine della settimana corrente, grazie alla collaborazione con il Comune di Orta San Giulio -con il sindaco Angeleri e il vicesindaco Ferrentino- e con l’Hotel San Rocco consentirà di testare gratuitamente questo mezzo di trasporto “amico dell’ambiente” per spostarsi sia lungo il percorso citato fino al Sacro Monte sia da piazza Motta verso Villa Crespi.

“LAMBROgino”, con l’imbarcazione “Repower E” recentemente ospitata sul lago d’Orta, entrambi nati dall’azienda leader nel settore “Repower”, rappresenta un altro importante passo verso quel modus vivendi green realmente ecosostenibile e rispettoso delle peculiarità che rendono unico uno dei borghi più belli d’Italia.

r.a.