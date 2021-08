OMEGNA - 18-08-2021 - Ai nastri di partenza anche la stagione 2021-2022 della Paffoni. Oggi, mercoledì 18 agosto, alle ore 17, presso il campo sportivo di Bagnella, la Serie B di coach Andreazza effettuerà la prima sgambata stagionale. I primi giorni per entrare in condizione, poi qualche amichevole e l’inizio al 12 settembre con la Supercoppa: test di livello che permetteranno di arrivare pronti ad inizio campionato.

Sempre oggi, in mattinata, i ragazzi riceveranno in sede il nuovo materiale tecnico.

Nessun Iframes