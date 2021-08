ORTA SAN GIULIO- 19-08-2021-- Quella di ieri, mercoledì 18 agosto, è stata una giornata particolarmente emozionante per Cristina Scazzosi che, assieme ad altri sei atleti del canottaggio, si è unita alla delegazione italiana paralimpica nel viaggio di avvicinamento a Tokyo dove dal 24 agosto al 5 settembre si svolgeranno le Paralimpiadi.

L’atleta ortese Kikki Scazzosi ieri è partita nella tarda mattinata da Orta San Giulio direzione Linate, lì ha preso un volo per dirigersi a Fiumicino dove alle ore 17 era in programma l'aereo che ha portato il gruppo di canottaggio alla volta di Tokyo Haneda.

Ieri, poco prima della sua partenza per il Giappone, noi di News24 abbiamo raggiunto telefonicamente Kikki Scazzosi, queste le sue parole: “ Il sentimento che sto provando è voglia di rivincita. Visto come sono andate le cose nel 2016, stamattina ho detto: questa volta ci sono e devo godermela. Ho voglia di farmi valere e rivalere per quell'Olimpiade mancata e per questo sogno che si sta avverando.”

r.a.

Foto credit Enrico Artegiani