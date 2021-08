ARMENO- 20-08-2021-- Un green party per festeggiare la terza età: è questa la proposta del comune di Armeno che, non avendo potuto organizzare la tradizionale "Festa degli anziani" a causa dell’emergenza sanitaria, propone un incontro all'aperto con tutti gli anziani che vorranno condividere in allegria una merenda, ovviamente nel rispetto delle attuali normative per il contenimento e la prevenzione della diffusione del contagio da Covid19.

L’appuntamento è per domenica 22 agosto alle ore 16 all’agriturismo Vinaggia.

Per partecipare a questo pomeriggio di festa che sarà allietato da musica folk è necessario prenotarsi chiamando i numeri 0322.900106 / 349.6276664 (Laura) / 328.1805749 (Lucia).

“Abbiamo deciso di vivere questo momento conviviale presso l’agriturismo Vinaggia per riallacciare i rapporti con i nostri anziani, mai dimenticati ma allontanati dalla pandemia l’anno scorso - dichiara il sindaco Mara Maria Lavarini - Durante questa estate abbiamo cercato di coinvolgere tutti i cittadini in varie occasioni per dare un segnale di ripresa, domenica ci affidiamo alle musiche popolari del Gruppo Folk Mottarone.”

r.a.