OMEGNA - 20-08-2021 - Foglio di via obbligatorio per due pregiudicati campani, un 55enne e un 28enne, fermati ieri dagli agenti del Commissariato Ps di Omegna in via IV Novembre. I erano a bordo di un'automobile diretta nel centro cittadino. Truffa, rapina e furti, con particolare predilezione per gli orologi Rolex, i reati per i quali i due hanno dovuto rispondere in passato. Questi numerosi precedenti, assieme al fatto che non sono riusciti a giustificare la loro presenza a Omegna ai poliziotti che li hanno identificati, le cause che hanno portato il questore del VCO a redigere il foglio di via obbligatorio con l'ordine di rimpatrio nel comune di residenza.