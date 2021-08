OMEGNA - 20-08-2021 - Licenza sospesa per cinque giorni ad un barista di Omegna. Il provvedimento adottato dal questore del VCO rientra nei casi previsti dall'ex articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza che precisa come la sospensione della licenza possa intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Nello specifico, il bar di Omegna è stato al centro nei mesi scorsi di diversi episodi di disordini e violenza, il locale è peraltro frequentato con continuità da pregiudicati.

