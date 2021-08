ORTA SAN GIULIO- 20-08-2021-- È un no secco il commento del sindaco di Orta, Giorgio Angeleri, in merito alla costruzione di una passerella nel lago d’Orta.

Il suo pensiero, espresso anche attraverso la pagina istituzionale del comune, risponde alla proposta di creare una passerella galleggiante sulle acque che colleghi Pettenasco alla località Bagnera (Orta) passando per l’isola di San Giulio.

L'idea è stata presentata dal presidente dell’Unione Turistica del lago d’Orta Oreste Primatesta, suocero del celebre chef Antonino Cannavacciuolo.

“Fare una passerella per attraversare il lago è una promozione del nostro splendido lago devastante -Scrive Angeleri- I nostri luoghi sono meravigliosi e con piacere vengono per visitare e camminare lungo le sponde scoprendo angoli caratteristici e incontrando una natura che ti incuriosisce e che devi rispettare. Il nostro territorio offre tante possibilità di percorsi che sono immersi in un’ambiente sereno e magico e ci permette di ricaricarci e di godere di un tempo lento e di contemplazione. L' attenzione per il nostro territorio deve essere sempre curata e rispettosa e sicuramente il contratto di lago che unisce tutti i comuni deve essere di sostegno per la buone pratiche di gestione del nostro amato lago d'Orta”.