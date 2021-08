OMEGNA- 20-08-2021-- All’interno del ricco e variegato programma della rassegna San Vito Bimbi, al via da domani, un ruolo di notevole importanza lo ricoprono le mostre, intese come occasioni per incontrare l’arte e viverla in tutto il suo significato più bello e profondo.

Due, in particolare, le esposizioni temporanee per l’edizione 2021 di San Vito Bimbi: il contest “100+1 manifesti nella città di Gianni Rodari” e "Non solo API" artisti a SOStegno delle api by Apiario d’Autore.

La prima mostra riguarda le opere degli artisti che sono stati invitati a realizzare un manifesto rodariano sul tema della “Ri-nascita”. Hanno partecipato: Germana Apostolo, Carla Bonecchi, Stefania Cifalà, Marisa Cortese, Paolo De Piccoli, Dario Maria Desantis, Andrea Lenny Legnaioli, Elisa Longoni, Giulio Martinoli, Manuela Mezzadri, Michela Mirici Cappa, Giselda Poscia, Jill Ruschetti, Sergio Saccani ed Ornella Stefanetti.

Le loro 15 opere saranno esposte durante i festeggiamenti di San Vito Bimbi e coloreranno poi la città in occasione del centunesimo compleanno di Gianni Rodari insieme alle opere del concorso rivolto a bambini e ragazzi di tutta Italia appassionati dello scrittore omegnese.

La seconda mostra è dedicata alle prime due edizioni (2019 e 2020) di Apiario d'Autore, progetto nato per portare l’attenzione sul mondo degli insetti impollinatori attraverso l’arte e per celebrarne l’indiscutibile importanza.

Ogni anno Apiario d'Autore celebra un centenario e i frontali delle arnie, nelle mani di artisti internazionali, si trasformano in opere d’arte in divenire: il lavoro incessante delle api muta quotidianamente le creazioni.

In questa mostra saranno visibili i frontali realizzati da:

1° Apiario d'Autore 2019 -Johannes Itten

100° nascita Bauhaus - Frontale commemorativo: Johannes Itten "Sfera di colore in 7 valori di luce e 12 toni".

Tema per gli artisti: "Il Colore".

Artisti: CreVi Vittoria, Patty Hava (Australia), Emanuela Cagnola, Pietro Fachini, Piervito De Carlo, Andrea Legnaioli, Mario Antonio Arnaboldi e Francesca Ammaturo, Valerio Tedeschi, Valerio Cancelier, Maria Karelina (Russia), Carlo Bacci, Daniele Poli, Osvaldo Moi, Giovanna Giachetti.

2° Apiario d'Autore 2020 -Rodari

100° nascita Gianni Rodari - Frontale commemorativo: Altan "Ci vuole un fiore + un ape”.

Tema per gli artisti: "Il Fiore".

Artisti: Chiara Abastanotti, Hugo Antonie(Francia), Mèmè Aurait Aimè (Svizzera), Craig P. Burrows (USA), Gilberto Carpo, Francesca Comoli, Laura Fiume, Sasha Galli, Riccardo Guasco, Luca Melkio, Giorgia Mocilnik, PinaMonne, Maria Picasso I PIquer (Spagna), Emanuele Poki, Fabio Tosi.

Otre ai frontali saranno esposte delle fotografie inedite delle fotografe Jill Mathis (anno 2019) e Susy Mezzanotte (anno 2020), verranno proiettati dei video dell'installazione dei frontali 2020 e di questo 2021 dedicato a Dante e ci sarà anche un'esclusiva installazione temporanea intitolata: “Il suono delle api”.

Entrambe le esposizioni collocate all’interno del Forum Museo saranno inaugurate sabato 21 agosto alle ore 17.00.