OMEGNA- 20-08-2021-- Quelli che prima erano solo episodi sporadici ultimamente sono diventati, purtroppo, un problema pressoché quotidiano e Omegna nelle ore notturne continua a essere maltrattata da atti di vandalismo e da una movida che non ha niente a che fare il sano e legittimo divertimento.

Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Marchioni ha scritto al prefetto del Vco Angelo Sidoti -e per conoscenza anche ai comandi locali delle forze dell’ordine presenti sul territorio- chiedendo la convocazione del “Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica”; è notizia di queste ore che la missiva di Marchioni ha già avuto riscontro e proprio nella mattinata di oggi, venerdì 20 agosto, il viceprefetto vicario Giorgio Orrù ha comunicato al primo cittadino di Omegna che la seduta del “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” è stata convocata per le ore 10 di martedì 24 agosto in prefettura.

Queste sono ore particolari per Omegna che si appresta a vivere la 118° edizione della festa di San Vito ed ecco che noi di News24, proprio alla vigilia dell’inaugurazione ufficiale dei festeggiamenti in onore del compatrono della città, abbiamo incontrato il sindaco Marchioni che oltre ad aver fatto il punto sulla situazione della sicurezza in città, ha anche lanciato un appello affinché i prossimi giorni di festa vengano vissuti in modo tranquillo e sereno nel rispetto delle attuali normative sul contenimento e la prevenzione della diffusione del contagio da Covid19.

r.a.