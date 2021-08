OMEGNA - 20-08-2021 - Anas comunica che prosegue la campagna di ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 229 “del Lago d’Orta”, direttrice rientrata a maggio nel perimetro di gestione statale.

La nuova fase dei lavori interesserà la statale a partire da martedì 24 agosto in tratti saltuari tra Momo, in provincia di Novara, e Omegna, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Per consentire l’esecuzione degli interventi è previsto il senso unico alternato nella fascia oraria giornaliera 7:00 – 19:00, dal lunedì al giovedì.

Al fine di contenere i disagi alla circolazione, il venerdì la limitazione sarà in vigore nella fascia oraria ridotta 7:00 – 14:00 con sospensione del cantiere dalle 14:00 del venerdì per tutto il fine settimana, fino alla riattivazione il lunedì mattina alle 7:00.

Il completamento degli interventi è previsto entro il 15 settembre.