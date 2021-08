CASALE CORTE CERRO- 22-08-2021-- L’amministrazione comunale di Casale Corte Cerro prosegue il rinnovamento dell’edilizia scolastica con importanti opere di messa in sicurezza e ammodernamento dei vari plessi scolastici. Protagonista del nuovo intervento è la scuola primaria di Ramate dove proprio in questi giorni sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione dei servizi igienici, per un importo complessivo di 40.000€.

Le opere, volutamente eseguite nel periodo estivo in occasione delle vacanze scolastiche per evitare disagi agli studenti e al normale svolgimento dell’attività educativa, riguardano il rifacimento completo dei bagni dell’edifico con la sostituzione e l’ammodernamento di tubature e scarichi, pavimenti, piastrelle e sanitari.

“Questi interventi sono stati pensati per rendere sempre più sicuri e funzionali gli spazi della scuola di Ramate -dichiara Gabriele Falcioni, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Casale Corte Cerro- Fin dal nostro insediamento, e già prima con i miei predecessori, il tema dell’edilizia scolastica aveva una grande importanza. A Ramate abbiamo una scuola primaria, una scuola dell'infanzia e un asilo nido mentre nella parte alta, quella di Casale, abbiamo una scuola dell'infanzia, una scuola primaria e scuola media ed è nostro preciso impegno ogni anno stanziare a bilancio delle somme che possano permetterci di rendere migliori gli edifici scolastici, a tutto vantaggio dei nostri bambini e ragazzi che li frequentano.”

r.a.