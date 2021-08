OMEGNA- 22-08-2021-- Iniziano già nella mattinata gli appuntamenti nella seconda giornata di festeggiamenti per la 118° edizione di San Vito.

Il programma religioso prevede la celebrazione della S. Messa alle 10.30 in Collegiata. Seguirà, alle 11.30, la benedizione degli automezzi di soccorso e volontariato delle istituzioni e associazioni del Cusio.

Il programma proseguirà alle 15, spostandosi al tendone dell’oratorio per il torneo di scacchi a sistema svizzero. Le iscrizioni scadono 30 minuti prima dell’inizio. I premi sono offerti dall’organizzazione del Banco di San Vito.

Per la rassegna Salotto Diderot, allestito in piazza Don A. Beltrami, con la conduzione dell’assessore alla cultura Sara Rubinelli, alle 17 si parlerà di “Buona politica: dall’ideale al reale”. Relatori esponenti della politica del Novarese, VCO e Biella: Alessandro Canelli (sindaco di Novara), Marco Curto (sindaco di Montegrosso d’Asti), Paolo Marchioni (sindaco di Omegna), Silvia Marchionini (sindaco di Verbania) ed Emanuele Ramella Pralungo (sindaco di Occhieppo Superiore e vice-Presidente della provincia di Biella)

L’area sportiva dell’Oratorio Sacro Cuore, alle 20,30, ospiterà una dimostrazione di unità cinofile da soccorso e pet-therapy, a cura di Lucky Rescue VCO.

Non mancheranno gli appuntamenti in musica. Si segnala il concerto della tribute band I Rejoice, che ripercorrerà i successi degli U2, on stage dalle 21.30. La serata è offerta da Avis comunale di Omegna, sul palco interverranno alcuni dirigenti per diffondere i valori di solidarietà e salute legati alla donazione di sangue.

Per oggi il programma di San Vito bimbi, invece, prevede doppio appuntamento per i più piccoli: alle 17, al Forum, per partecipare a un laboratorio creativo, con gli animatori del Parco della Fantasia, e alle 21 per assistere ai trucchi del “Mago da legare show”.

Prosegue anche oggi l’iniziativa San Vito ti vaccina, che offre la possibilità di vaccinarsi al punto mobile di ASL VCO. Accesso senza prenotazione dai 12 anni in su. Attivo dalle 18 alle 23 in piazza Mameli.