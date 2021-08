QUARNA SOPRA- 23-08-2021-- Sono state circa 250 le persone che domenica 22 agosto hanno partecipato al concerto all’alba “Nessun Dorma” al Belvedere di Quarna Sopra.

L’evento, che già lo scorso anno nella sua prima edizione aveva riscosso un ottimo successo, anche in questo 2021 non ha tradito le aspettative e ha regalato al pubblico l'emozione di vivere -in una location particolarmente suggestiva- la nascita del nuovo giorno in compagnia della bella musica di qualità.

“I partecipanti hanno dimostrato di apprezzare sia la straordinaria location del Belvedere di Quarna Sopra, sia le esibizioni musicali dell'orchestra E. Rampone diretta dal maestro Giorgio Coppi e dei cantanti che hanno proposto alcuni brani tratti da varie opere straordinarie -dichiara Augusto Quaretta, sindaco di Quarna Sopra-. In questa seconda edizione abbiamo avuto la conferma che la formula del concerto all'alba è molto apprezzata dal pubblico alla ricerca, a quanto pare, di questo tipo di emozioni. Per il prossimo anno ci auguriamo di poter confermare questo appuntamento che avrà più o meno le stesse caratteristiche anche se non nascondo che mi piacerebbe coinvolgere anche un ospite d'onore davvero speciale. Qualche idea c'è già ma abbiamo tutto il tempo per lavorarci...".

r.a.