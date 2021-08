OMEGNA-23-08-2021-- Stamane alle ore 5, 30 il personale in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Omegna, in transito in via Fratelli di Dio, udiva degli schiamazzi provenire da Parco Rodari. Fermatisi in direzione Gravellona Toce, gli operatori notavano un'apertura abusiva nella recinzione perimetrale che delimita l'adiacente ciminiera ed uno skateboard capovolto poco distante.

Azionate le torce elettriche, i poliziotti intravedevano sulla ciminiera alcuni ragazzi intenti a salire in cima. Alla presenza dei vigili del fuoco, allertati dalla sala operativa, i ragazzi venivano subito fatti scendere. Giunti a terra, ai cinque ragazzi, tutti maggiorenti residenti tra Omegna e Nonio, venivano chieste spiegazioni su quanto accaduto a cui rispondevano spiegando di essere saliti sulla ciminiera per poter meglio apprezzare il panorama circostante. I giovani, in evidente stato di ebrezza alcolica, venivano sanzionati ai sensi dell'ars 688 cp (manifesta ubriachezza).