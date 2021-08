OMEGNA- 25-08-2021-- Saranno tre gli spettacoli proposti nella serata di oggi dal programma di San Vito. Si inizia alle 20.30 con il duo Hèlios, concerto di musica classica all’interno della Collegiata di Sant’Ambrogio.

Largo Cobianchi, invece, alle 21.45 propone i Cover low town, band nata nel 2016 a Domodossola. Nel loro reperto propongono brani classici del blues americano insieme a sonorità più recenti del genere.

A San Vito sarà ospite il comico Max Cavallari, attore e cabarettista, è lui l’uomo giusto per far tornare a sorridere il pubblico di San Vito. Ma non lo farà da solo, con lui, direttamente da Colorado, un altro specialista della risata: Massy Bubbi Pipitone.