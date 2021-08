GRAVELLONA TOCE- 25-08-2021-- La rassegna itinerante Un paese a sei corde ritorna a Gravellona Toce, domenica 29 Agosto alle 21, per il concerto gratuito di Stefano Barbati e Paola Ceroli, che proporranno un affascinante viaggio nella musica del cantautore americano James Taylor, ripercorrendone la storia umana ed artistica.

L’evento si svolgerà nel giardino Albertini, in corso Milano, e in caso di maltempo nella chiesa di San Pietro.

Prenotazione obbligatoria su www.unpaeseaseicorde.it – tel. 0322.96333 – 3284732653. Green pass obbligatorio.

Lo stile chitarristico originale e le melodie seducenti e malinconiche, semplici, contagiose, mai retrò, che hanno fatto di James Taylor un’icona musicale per diverse generazioni, saranno filtrate attraverso la chitarra acustica di Stefano Barbati e l’incantevole vocalità di Paola Ceroli, musicisti già attivi e conosciuti in diversi contesti musicali locali e nazionali.

Stefano Barbati è un eclettico musicista e chitarrista di Lanciano. Svolge un’intensa attività didattica e concertistica (il suo nome appare nelle programmazioni dei più importanti festival di chitarra in Italia e all’estero). Ha pubblicato 5 CD a suo nome e il video “Suonare nello stile di Eric Clapton”.

Oltre che con i colleghi chitarristi, vanta collaborazioni di alto livello nell’ambito della musica d’autore con

Federico Sirianni, Max Manfredi, Momo e Liana Marino. Mette spesso e volentieri a disposizione le sue

musiche per reading e performance teatrali.

Paola Ceroli, cantante originaria di Castefrentano (Chieti), vanta prestigiose collaborazioni con molti musicisti in ambito nazionale ed è insegnante di canto moderno presso diverse scuole di musica. E’ la voce femminile del gruppo folk/blues Dago Red, del coro gospel Angel Eyes e del gruppo di musica popolare Terre del Sud. La sua voce è presente in diverse pubblicazioni di questi gruppi e in diversi altri.