NOVARESE - VCO - 26-08-2021 -- L’Associazione Culturale Blue Monk organizza una rassegna di concerti, workshop e attività culturali legati al mondo della musica Jazz, Classica e Contemporanea nei Comuni di Borgomanero, Orta S. Giulio, Pettenasco e Domodossola dal 26 agosto al 6 settembre

19 Artisti, 12 Eventi, 4 Comuni, uniti dalla passione per la musica. Il via questa sera, 26 agosto a Orta con Hack Out Trio alle 21 in piazza Motta. Venerdì 27 agosto, invece, sempre a Orta, appuntamento con Dialogue's Delight.

Oltre alla divulgazione della cultura musicale con eventi che prevedono anche ospiti internazionali come Olivia Trummer e Niklas Winter, ci sarà spazio anche per due concerti benefici a favore di Associazione Mamre di Borgomanero e di Lilt V.C.O.

La manifestazione è realizzata con la partecipazione di Jazz Club Borgomanero e Four Music School che da anni promuovono attività musicali sia concertistiche che didattiche di qualità sul territorio del Novarese e del V.C.O.

Hanno inoltre contribuito: Fondazione Marazza di Borgomanero, Pro Loco di Borgomanero, Fausto Dasè e Sound Lab S.r.l., Confcommercio Alto Piemonte, e le amministrazioni comunali di Borgomanero, Orta S. Giulio, Pettenasco e Domodossola.

Per info:

https://www.facebook.com/jazzclubborgomanero

https://www.facebook.com/ortajazzfestival

https://www.facebook.com/FourMusicSchool

https://www.facebook.com/Blue-Monk-Associazione-Culturale-952908105100943