OMEGNA - 26-08-2021 -- Continuano ad Omegna gli appuntamenti in occasione di San Vito. Questa sera, giovedì 26 agosto, in largo Cobianchi alle 21.45, spazio a "Pitch Black Dark", progetto punk-rock & heavy nato dal desiderio di Michelle Poletti (Mitch) di riproporre in chiave del tutto personale, i migliori brani punk-rock e non solo... I Pitch Black Dark non si limitano ad essere degli esecutori e interpreti, ma si dedicano anche alla stesura di inediti! I componenti, Sisko Festa Rovera (chitarra) e Francesco Valentini (Cimi)(batteria), accompa- gnano la front-woman, cantante e chitarrista, contribuendo ad aumentare l’energia e la qualità degli shows: una vera bomba esplosiva. Ospite Edith Brinca.

Per San Vito Bimbi, invece, al Forum, alle 21, lo spettacolo teatrale “Ehi mamma, c’è Rodari nel giardino” di e con Andrea Longhi e con la partecipazione straordinaria di Fabio Privitera e Dorotea Longhi.



Sempre possibile acquistare i biglietti del banco di beneficenza, nelle 3 casette di legno disposte nelle piazze degli spettacoli, il ritiro dei premi principali sarà possibile nella sede in lungo lago Buozzi 8/9 ad Omegna.

Sempre a disposizione del pubblico anche Omegna Lake Food presso i Giardini di piazza Martiri.