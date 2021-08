OMEGNA - 27-08-2021 -- Sabato 28 e domenica 29 agosto tornerà a Omegna, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vito, l’iniziativa “San Vito ti vaccina” che dopo il successo dello scorso fine settimana offrirà una nuova occasione per effettuare la vaccinazione anti Covid-19.

“Speriamo di replicare e magari anche aumentare il numero di vaccinazioni –dichiara la dottoressa Adele Sacco, coordinatrice della Casa della Salute di Omegna-. Volevamo testimoniare la vicinanza di San Vito e della Città di Omegna ad un tema importante come quello della lotta al Covid e questo obiettivo l’abbiamo centrato.”



Questa iniziativa, voluta dal Comitato San Vito e Asl VCO con la collaborazione della Casa della Salute di Omegna e della Protezione Civile, è stata attiva lo scorso fine settimana (21-22 agosto) e lo sarà anche sabato 28 e domenica 29 agosto: in piazza Mameli ci sarà il punto mobile Asl VCO che, dalle ore 18 alle ore 23, offrirà la possibilità di vaccinarsi, con accesso diretto senza prenotazione e a partire dai 12 anni di età, a tutti i residenti nella Regione Piemonte.



Importanti i numeri registrati lo scorso weekend: “ Abbiamo somministrato circa 70 vaccini, tutte prime dosi a partire da alcuni ragazzi di 12 anni fino ad una omegnese di 92 anni che per vari motivi non si era ancora vaccinata. In più abbiamo vaccinato alcuni turisti piemontesi in vacanza sul lago d'Orta richiamati a Omegna dalla festa di San Vito -dichiara la dottoressa Adele Sacco-.”

r.a.