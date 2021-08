OMEGNA - 27-08-2021 -- Questo il programma odierno, venerdì 27 agosto, di San Vito. Alle ore 18 in piazza Don Andrea Beltrami, presentazione del libro in memoria di Sergio Bertoli a cura di Massimo Moro. “Diario di un amico in cordata". Alle 21, la presentazione della nuova stagione 2021/22 - Omegna Pallavolo. Alle 21.45, musica con i "Belli Dentro". Sempre oggi, per San Vito Bimbi, appuntamento alle 21, con "Masha e Orso".

