PETTENASCO - 27-08-2021 -- Grande cordoglio e sgomento in tutto il Cusio, e non solo, per l’improvvisa morte di Marco Spagnoli, classe 1966, chef all’hotel ristorante “L’Approdo” di Pettenasco.

I colleghi di lavoro raccontano con gli occhi gonfi di lacrime che Marco si è sentito male attorno alle ore 19 di ieri, giovedì 26 agosto, mentre stava lavorando in cucina, immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma l’intervento dei sanitari, purtroppo, non è servito per salvarlo.

Marco Spagnoli, dopo una lunga esperienza in una struttura di Orta San Giulio, da dieci anni lavorava come chef all’hotel ristorante “L’Approdo” di Pettenasco.

Oreste Primatesta lo ricorda così, con affetto e stima: “ Marco era con noi da dieci anni, era una grande persona, capace, umile, un lavoratore instancabile che sapeva guidare la brigata di cucina. Era rispettato da tutto lo staff, sala compresa”; anche i colleghi ricordano Marco Spagnoli come un grande professionista molto dedito al suo lavoro, nonché come un uomo estremamente buono che aveva sempre un sorriso e una parola buona per tutti.

r.a.